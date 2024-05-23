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Участок дороги затопило на трассе в Атырауской области

Вчера, 15:05
АВТОР
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скриншот Вчера, 15:05
Вчера, 15:05
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Фото: скриншот

В Атырауской области затопило участок трассы из-за разлива реки Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В связи с выходом из русла воды реки Жайык, на участке 80-85-го километров автодороги Атырау-Уральск, возможно закрытие движения для легкового автотранспорта с сегодняшнего дня. Об этом сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев.

По его словам, созданы условия для транспортного сообщения по альтернативной дороге - трассе Атырау-Индер областного значения с переходом через мост в районе Махамбета.

 

 

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