Участок дороги затопило на трассе в Атырауской области

В Атырауской области затопило участок трассы из-за разлива реки Жайык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В связи с выходом из русла воды реки Жайык, на участке 80-85-го километров автодороги Атырау-Уральск, возможно закрытие движения для легкового автотранспорта с сегодняшнего дня. Об этом сообщил заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев.



По его словам, созданы условия для транспортного сообщения по альтернативной дороге - трассе Атырау-Индер областного значения с переходом через мост в районе Махамбета.