  • 25 Февраля, 15:46
  • BAIGENEWS

Участок дороги закрыли в одной из областей Казахстана

Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.

Сегодня, 15:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Участок дороги закрыли в одной из областей Казахстана Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
56

“КазАвтоЖол” сообщает, что 25 февраля 2025 года в 13:00 в связи с проведением строительных и монтажных работ по капитальному ремонту моста через реку Конбе, вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе).

Ожидаемое время открытия дороги — 26 февраля 2025 года в 14:00.

Самое читаемое

Наверх