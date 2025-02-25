“КазАвтоЖол” сообщает, что 25 февраля 2025 года в 13:00 в связи с проведением строительных и монтажных работ по капитальному ремонту моста через реку Конбе, вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе).



Ожидаемое время открытия дороги — 26 февраля 2025 года в 14:00.