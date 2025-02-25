Участок дороги закрыли в одной из областей Казахстана
Получить информацию о состоянии дорог казахстанцы могут, позвонив в call-центр 1403 в любое время суток.
Сегодня, 15:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
56
“КазАвтоЖол” сообщает, что 25 февраля 2025 года в 13:00 в связи с проведением строительных и монтажных работ по капитальному ремонту моста через реку Конбе, вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе).
Ожидаемое время открытия дороги — 26 февраля 2025 года в 14:00.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси