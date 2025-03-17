С 17 марта в Казахстане временно закрыт участок автодороги КZ 10-05 "Подъезд к с. Мариновка" из-за угрозы безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "КазАвтоЖол", с 8:00 утра движение на участке (км 0-9) ограничено для всех видов транспорта. Причиной закрытия стали опасные условия на реке Желкуар, где произошло увеличение перелива длиной 70 метров и высотой до 20 метров.

В акимате Житикаринского района подчеркнули, что в данных условиях продолжение движения по дороге стало небезопасным.