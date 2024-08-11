Участок дороги в районе "Астана Арена" перекроют в столице
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На пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра в Астане проведут ремонт дорожного полотна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна местного проезда, соединяющего проспект Кабанбай батыра и проспект Туран в районе "Астана Арена" со стороны Ледового дворца "Алау".
"В этой связи с 12 по 13 августа вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом проспект Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам", — говорится в сообщении.
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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