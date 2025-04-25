С 5 мая 2025 года в Казахстане вводится платный проезд на участке автомобильной дороги протяжённостью 57 километров, при этом пользователям предоставлена возможность воспользоваться альтернативным маршрутом через город Тараз. Согласно Приказу и.о. Министра транспорта РК №125 от 18 апреля 2025 года, платный режим будет действовать в течение 20 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Размер оплаты зависит от типа транспортного средства и формы расчёта - предоплаты или постоплаты. Для автобусов до 16 мест и грузовиков до 2,5 тонн проезд по маршруту обойдётся в 390 тенге при постоплате и 330 тенге при предоплате. Автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонн заплатят 790 и 670 тенге соответственно. Транспортные средства с большей грузоподъёмностью будут платить от 1010 до 1980 тенге при постоплате, в зависимости от категории.

Переход на платную модель предполагает улучшение качества дорожного покрытия и развитие инфраструктуры вдоль маршрута. Тем временем, пользователи уже обсуждают удобство альтернативного пути через Тараз и оценивают, насколько выгодной окажется предоплата в сравнении с постоплатой.

Ранее мы сообщали, что новая платная дорога появится в Казахстане.