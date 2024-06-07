Участок дороги по проспекту Б.Момышулы частично перекроют в Астане

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Р.Кошкарбаева до улицы К.Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“С 20:00 часов 8 июня по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно 1 этап – от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тауелсиздик. 2 этап – от пр. Тауелсиздик до ул. К. Сатпаева”, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.