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Участницу избиения школьницы в Жетысу исключили из колледжа
В Жетысуской области после избиения школьницы наказали 12 сотрудников системы образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Выговоры объявили директорам колледжей и вечерней школы, их заместителям, психологам и кураторам.
Избиение школьницы произошло три дня назад. В тот день подростки находились на съёмной квартире. Что они там делали, пока неизвестно. Причины конфликта пока не называют. На трёх нападавших девушек завели административное дело. А их родителей оштрафовали. По решению суда каждой семье предстоит выплатить 69 тысяч тенге. А вот наказание в отношении педагогов вынесла специально созданная комиссия.
"Наказание понесла и учащаяся одного из колледжей, достигшая совершеннолетнего возраста. Она исключена из учебного заведения, в котором ранее обучалась. Будет проведена комиссия по делам несовершеннолетних. В ходе заседания будет дана оценка действиям остальных участниц инцидента", - сказал заместитель руководителя управления образования Жетысуской области Алишер Башаров.
Представитель потерпевшей школьницы (её бабушка), которая вначале отказалась от подачи заявления, всё же написала в городскую полицию официальное обращение. Девушку госпитализировали. По факту назначены необходимые экспертизы.
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