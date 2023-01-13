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  • Участницу избиения школьницы в Жетысу исключили из колледжа
pixabay.com Сегодня, 01:16
1441
Сегодня, 01:16
1441
Фото: pixabay.com

Участницу избиения школьницы в Жетысу исключили из колледжа

В Жетысуской области после избиения школьницы наказали 12 сотрудников системы образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Выговоры объявили директорам колледжей и вечерней школы, их заместителям, психологам и кураторам. 

Избиение школьницы произошло три дня назад. В тот день подростки находились на съёмной квартире. Что они там делали, пока неизвестно. Причины конфликта пока не называют. На трёх нападавших девушек завели административное дело. А их родителей оштрафовали. По решению суда каждой семье предстоит выплатить 69 тысяч тенге. А вот наказание в отношении педагогов вынесла специально созданная комиссия.

"Наказание понесла и учащаяся одного из колледжей, достигшая совершеннолетнего возраста. Она исключена из учебного заведения, в котором ранее обучалась. Будет проведена комиссия по делам несовершеннолетних. В ходе заседания будет дана оценка действиям остальных участниц инцидента", - сказал заместитель руководителя управления образования Жетысуской области Алишер Башаров.

Представитель потерпевшей школьницы (её бабушка), которая вначале отказалась от подачи заявления, всё же написала в городскую полицию официальное обращение. Девушку госпитализировали. По факту назначены необходимые экспертизы.

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#драка #школьница #Жетысу #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:16
1441
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