В селе Бауыржана Момышулы Жуалынского района праздничное соревнование по кокпару едва не завершилось скандалом, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает пресс-служба районного суда, четверо участников игры привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Инцидент произошёл в марте 2025 года, накануне праздника Наурыз. Во время матча между жителями села спортсмены не сдержали эмоций - в разгар состязания допустили оскорбительные выражения в адрес соперников и нарушили общественный порядок. Их поведение вызвало негодование зрителей.

В ходе судебного заседания все четверо признали вину, раскаялись и объяснили вспышку агрессии сильным эмоциональным напряжением.

Суд признал их виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". В качестве наказания каждому назначен штраф в размере 78 000 тенге.

Любопытно, что это уже второй подобный инцидент в районе: в январе текущего года в другом кокпаре также вспыхнул конфликт, завершившийся судом.

В суде отметили, что даже в условиях эмоционального напряжения участникам традиционных игр стоит помнить о культуре поведения и уважении к соперникам, особенно на глазах у зрителей и детей.

Ранее мы сообщали, что спортсмен погиб во время игры по кок-бору в Кыргызстане.