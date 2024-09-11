Участники V Всемирных игр кочевников посадили деревья в Астане

В рамках акции "Таза Қазақстан" участники соревнований по тогызкумалаку посадили деревья на новых площадках по проспекту Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Спортсмены из разных стран озеленили столицу 50 саженцами ели, сосны. Среди участников масштабной экоакции – сборные команды Кыргызстана, Венгрии, Германии, Бангладеш, Аргентины и других стран.

"Защита экологии, Матери-Земли – это символ Игр кочевников. Поэтому от имени делегаций, прибывших на соревнования, мы обратились в акимат Астаны с предложением оставить свой след в связи с таким хорошим событием в нашей стране. Данное предложение сразу же получило поддержку, стало известно и место посадки саженцев. Сегодня каждый из представителей делегаций из 41 страны высаживал деревья", - сказал вице-президент Федерации тогызкумалак РК Аким Турсын.

Благоустроены клумбы возле ТРЦ "Хан шатыр".

Масштабная экоакция "Таза Қазақстан" проводится в столице с апреля.