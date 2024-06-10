Участники свадебного кортежа открыли огонь в Алматинской области

Во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, все правонарушители задержаны и водворены в ИВС.