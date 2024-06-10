Участники свадебного кортежа открыли огонь в Алматинской области
Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12Сегодня, 18:12
104Фото: polisia.kz
Во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, все правонарушители задержаны и водворены в ИВС.
“По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Оружия, из которых производились выстрелы, направлены на экспертизу”, - говорится в сообщении.
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