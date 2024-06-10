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Участники свадебного кортежа открыли огонь в Алматинской области

Сегодня, 18:12
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: polisia.kz

Во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области произошел инцидент, связанный с использованием огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, все правонарушители задержаны и водворены в ИВС.

“По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Оружия, из которых производились выстрелы, направлены на экспертизу”, - говорится в сообщении.

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