Сегодня, 16:10

Сегодня, 16:10

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Европейского Совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после участия в климатической конференции осмотрели выставку Aral Culture Summit, передаёт BaigeNews.kz.

Данная площадка демонстрирует инициативы, направленные на восстановление экосистемы Арала, сохранение культурного наследия региона и содействие устойчивому развитию.

Визуальные, сенсорные и интерактивные элементы зкспозиции рассказывают о природном и культурном богатстве Приаралья.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев представил стратегические инициативы на саммите "ЦА – ЕС".