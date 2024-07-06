Участники саммита ОТГ приняли Карабахскую декларацию

В завершение неформального саммита Организации тюркских государств его участники подписали Решение глав государств об усилении Секретариата ОТГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Также по итогам саммита принята Карабахская декларация.

Напомним, сегодня Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств. В своём выступлении он призвал максимально использовать потенциал Транскаспийского международного маршрута. Кроме того, казахстанский лидер подчеркнул, что для стран-участников особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков и предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель". Кроме того, Токаев заявил о том, что необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.

Фото, видео: Акорда