Участники ралли "Пекин-Париж" проехали по культовым местам Казахстана

Культовое ралли "Пекин-Париж" прошло по территории Казахстана. Около 100 автомобилей и 16 машин поддержки стартовали от "великой китайской стены" и финишируют в Париже 23 июня 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Kazakh Tourism".

Маршрут протяженностью 14 500 км проходит через Китай, захватил Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Сан-Марино, Италию и Францию.

B "Peking Paris Motor Challenge" принимают участие около 200 спортсменов из 27 стран мира. Это ралли считается самыми сложными регулярными ралли на длинные дистанции в мире. Мероприятие предназначено для довоенных и классических автомобилей и проводится по разрешению FIVA (Международная Федерация Старинных Автомобилей).

“В Казахстан участники попали в конце мая 2024 года через контрольно-пропускной пункт "Нур Жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР). По территории Казахстана маршрут следовал через г. Алматы, далее пролегал через гг. Шымкент и Кызылорда. Далее, участники ралли побывали в лагере вблизи села Акеспе, посетили Аральское море, поселок Бейнеу, и в конце маршрута, а именно 7 июня прибудут на Каспийское море. После чего, участники ралли планируют на пароме отправить через порт Курык машины, а сами покинут страну на чартерном самолете через аэропорт города Актау”, - говорится в сообщении.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. В течение года запланировано проведение более 30 мероприятий, включающие в себя проведение тематических недель по видам туризма Казахстана, презентации ТОП-20 отечественных дестинаций в 7 крупных городах Китая (Пекин, Сиань, Шанхай, Урумчи, Гонконг, Ханчжоу, Чэнду), а также ряд других крупных проектов по продвижению туристского потенциала Казахстана в Китае.

Ожидается увеличение потока посетителей из КНР до 500 тыс. человек по итогам текущего года.