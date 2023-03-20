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BaigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:50
119
Сегодня, 16:50
119
Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Участники предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно - наблюдатель ОБСЕ

Участники прошедшей предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно, считает специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Ирен Чараламбидес, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы, миссия ОБСЕ регулярно занимаемся наблюдением за выборами здесь в Казахстане последние 13 лет. Мы воспринимаем себя друзьями и партнерами Казахстана и приняли на себя обязательства по оказанию содействия этой прекрасной стране", - сказала она на брифинге. 

От миссии ОБСЕ в день выборов принимали участие более 300 наблюдателей. 

"Нормативно-правовая база РК претерпела ряд изменений с учётом предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Были внесены изменения, расширен выбор для избирателей. Но необходимо продолжать вносить дальнейшие коррективы в нормативную правовую базу, чтобы обеспечить проведение демократических выборов", - заявила Ирен Чараламбидес. 

Она отметила ряд отрадных улучшений, связанных с избирательным законодательством Казахстана. 

"Демократия - это процесс, который требует постоянного внимания и приверженности. B целом, участники предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно. Партийные платформы и месседжи касались широкого круга социальных и экономических вопросов, но в целом поддерживали президентскую программу реформ. Кампания была более динамичной и способствовала более активному участию в выборах по мажоритарной системе в крупных городах, а также онлайн, при этом некоторые кандидаты-самовыдвиженцы предлагали альтернативные программы", - добавила наблюдатель. 

 

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Журналист
Сегодня, 16:50
119
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