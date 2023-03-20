Участники предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно - наблюдатель ОБСЕ

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Участники прошедшей предвыборной гонки вели кампанию активно и свободно, считает специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Ирен Чараламбидес, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы, миссия ОБСЕ регулярно занимаемся наблюдением за выборами здесь в Казахстане последние 13 лет. Мы воспринимаем себя друзьями и партнерами Казахстана и приняли на себя обязательства по оказанию содействия этой прекрасной стране", - сказала она на брифинге.

От миссии ОБСЕ в день выборов принимали участие более 300 наблюдателей.

"Нормативно-правовая база РК претерпела ряд изменений с учётом предыдущих рекомендаций БДИПЧ. Были внесены изменения, расширен выбор для избирателей. Но необходимо продолжать вносить дальнейшие коррективы в нормативную правовую базу, чтобы обеспечить проведение демократических выборов", - заявила Ирен Чараламбидес.

Она отметила ряд отрадных улучшений, связанных с избирательным законодательством Казахстана.