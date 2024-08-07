Участники Олимпиады продают в Сети подаренные организаторами смартфоны

Речь идет о "раскладушке" Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе, на который нанесено изображение олимпийских колец.

Всего было выпушено 17 тысяч таких гаджетов. Они входили в состав приветственных наборов, которые были разложены во всех жилых комнатах олимпийской деревни.

В Сети подаренные спортсменам смартфоны продают по цене от 1 160 до 2 300 евро. Цена за обычный вариант Samsung Galaxy Z Flip 6 начинается от 1 199 евро.