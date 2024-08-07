Участники Олимпиады продают в Сети подаренные организаторами смартфоны
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Спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Париже, продают в Сети смартфоны, подаренные им организаторами. Внимание на это обратило издание Parisien, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Как говорится в статье, гаджеты выставляют на продажу на сайтах типа eBay. Устройства продают нераспакованными, в некоторых случаях вместе с приветственным письмом участникам Игр и сумкой, в которой смартфоны дарились.
Речь идет о "раскладушке" Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе, на который нанесено изображение олимпийских колец.
Всего было выпушено 17 тысяч таких гаджетов. Они входили в состав приветственных наборов, которые были разложены во всех жилых комнатах олимпийской деревни.
В Сети подаренные спортсменам смартфоны продают по цене от 1 160 до 2 300 евро. Цена за обычный вариант Samsung Galaxy Z Flip 6 начинается от 1 199 евро.
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