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Участники Олимпиады продают в Сети подаренные организаторами смартфоны

Сегодня, 21:56
АВТОР
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olympics.com Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: olympics.com

Спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Париже, продают в Сети смартфоны, подаренные им организаторами. Внимание на это обратило издание Parisien, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Как говорится в статье, гаджеты выставляют на продажу на сайтах типа eBay. Устройства продают нераспакованными, в некоторых случаях вместе с приветственным письмом участникам Игр и сумкой, в которой смартфоны дарились.

Речь идет о "раскладушке" Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе, на который нанесено изображение олимпийских колец.

Всего было выпушено 17 тысяч таких гаджетов. Они входили в состав приветственных наборов, которые были разложены во всех жилых комнатах олимпийской деревни.

В Сети подаренные спортсменам смартфоны продают по цене от 1 160 до 2 300 евро. Цена за обычный вариант Samsung Galaxy Z Flip 6 начинается от 1 199 евро.

 

Производитель, узнав о том, что устройства выставляют на продажу, обратился в Международный олимпийский комитет. Но в МОК заявили, что атлеты могут распоряжаться подарками как захотят.

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