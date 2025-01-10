Карагандинские водители, пострадавшие в массовой аварии на трассе Астана-Щучинск, намерены подать в суд на КазАвтоЖол. Они уверяют, что дорога была скользкой и полна снежных перемётов. Хотя перед выездом их заверили, что трасса готова к движению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Масштабное ДТП произошло 3 января. Столкнулись 95 автомобилей.

Александр Ишманов водитель-дальнобойщик с 30-летним стажем. Мужчина рассказывает, 3 января он возвращался вместе с супругой из Борового, после празднования нового года.

"Сопровождение ехало со скоростью 80-90 километров в час. Его никто не видел. Не мог догнать. Сопровождение - это машина с мигалками сотрудников ДПС. Дорога была скользкая не подготовленная для открытия в Астану. Когда мы увидели момент аварии массовой, то остановиться уже было невозможно. Было очень скользко. Не было шансов остановить автомобиль. Я врезался в впереди стоящую машину. Меня развернуло, и в правую обочину въехала другая машина", - рассказал пострадавший.

Евгений Билан тоже участник того массового ДТП. У его супруги переломы рёбер. Он вспоминает, что был в числе первых 20 столкнувшихся машин, но отмечает, что сопровождение полиции впереди не видел. По словам мужчины, предотвратить столкновение было невозможно.

"Машины справа начинали перестраиваться и поднимали пургу. Получалась пелена. Плюс плохая погода - ветер, гололёд на дороге. Мы ехали и думали, что уже пропустили машины снегоуборочные, они должны были прочистить, поэтому мы и тронулись и уверено пошли все, уверено двигались толпой более 600 машин", - сообщил он.

Теперь машины Евгения и Александра разбиты и восстановлению не подлежат. Водители намерены подать в суд, чтобы взыскать материальный ущерб.

"Мы будем подавать в суд на "КазАвтоЖол". Почему они дали команду полиции открыть трассу, которая была не подготовлена для движения", - сказал Александр.

"Было много пострадавших. Дети с переломанными ногами, бабушки, дедушки. Мы выходили, вытаскивали пострадавших, на попутках отправляли. Мы расчищали левую сторону, чтоб подъехали кто-нибудь. У нас претензия к КазАвтоЖолу за ненадлежащее управление дорожным покрытием", - добавил Евгений.

В компании "КазАвтоЖол" с претензиями в свой адрес не согласны. По их словам, в тот день на этом участке дороги работало несколько десятков единиц спецтехники.

"ДТП произошло по двум причинам: не были соблюдены скоростной режим и расстояние. На данный момент ДП Акмолинской области возбуждено два уголовных дела. После завершения всех дел будет известна конкретная причина. В тот день у нас работало 22 спецтехники. На подъёмах, поворотах мы занимаемся засыпкой противогололёдных материалов - это и песок и йод", - пояснил официальный представитель АО НК "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет.

Расследованием занимаются полицейские Акмолинской области. По их предварительным данным, аварию спровоцировали сами водители.

"Из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима начато досудебное производство по статье 345 части 1 УК "Нарушение ПДД участниками дорожного движения, повлекшее по неосторожности вред здоровью средней степени" и статье 353 части 1 УК "Нарушение действующих на транспорте правил". За нарушение правил маневрирования и ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, привлечён к ответственности 19-летний житель Астаны, водитель BMW", - заявила руководитель отдела информационной политики ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.

В МЧС сообщили, что после происшествия будут приниматься дополнительные меры безопасности, которые позволят недопустить таких масштабных аварий на трассах Казахстана.