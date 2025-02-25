Автомобилистов в Шымкенте оштрафовали и лишили прав за хаос, устроенный на дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После полуночи инспекторы видеонаблюдения ЦОУ зафиксировали на одной из улиц города автомобильный кортеж. Машины двигались с множеством нарушений ПДД: выезжали на встречную полосу, ехали задним ходом, а некоторые катали высунувшихся из окон по пояс пассажиров.

Ещё больший хаос создавали установленные на авто проблесковые маячки, что порождало ложное ощущение экстренной ситуации и заставляло других водителей уступать дорогу.

Предотвратить возможные серьёзные последствия такого поведения на дороге позволило оперативное вмешательство стражей порядка. Оказалось, что беспорядок спровоцирован желанием молодых людей продолжить празднование после тоя друга.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Выехавшие на встречную полосу лишены водительских прав.



