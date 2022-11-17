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Участники декабрьских событий 1986 года будут бесплатно ездить в общественном транспорте в Астане
Депутаты маслихата Астаны поддержали предложение об освобождении от оплаты за проезд в общественном транспорте участников декабрьских событий 1986 года, передаёт BaigeNews.kz.
На внеочередной сессия маслихата города Астаны седьмого созыва рассматривался вопрос о внесении изменений в порядок оказания помощи отдельным категориям граждан в виде освобождения от оплаты за проезд в общественном транспорте.
"На рассмотрение Комиссии выводится правовой акт о порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан столицы в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта. Мы сюда добавляем категорию лиц, пострадавших вследствие декабрьских событий 1986 года. Категория коснётся 51 человека, что несущественно повлияет на бюджет", - сказал руководитель ГУ "Управление занятости и социальной защиты города Астаны" Илья Скуб.
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов отметил, что вопрос социального обеспечения будет большой помощью для участников декабрьских событий.
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