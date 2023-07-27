Участника январских событий осудили в Алматы

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело по обвинению М. в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, и призывы к активному неподчинению законным требованиям власти, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 5 января 2022 года М., находясь на территории Алматы, несмотря на действующий режим ЧП, принял участие в массовых беспорядках, с другими участниками протестов прорвал оцепление полиции и военнослужащих. После этого он выступил перед толпой, стал активно призывать людей к неподчинению законным требованиям представителей власти, при этом выкрикивая провокационные лозунги, выражаясь нецензурной бранью. После чего стал наносить удары по легковым машинам и кидать камни в сотрудников полиции", - сообщили в суде.

При назначении наказания, суд учёл совершение правонарушения впервые, положительные характеристики по месту жительства, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения и Закон "Об амнистии" РК от 2 ноября 2022 года.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы и с применением закона об амнистии окончательно - год лишения свободы.

"Приговором суда М. признан виновным в предъявленном обвинении, ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, с применением закона об амнистии срок наказания окончательно определён - девять месяцев заключения", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.