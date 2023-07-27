- Участника январских событий осудили в Алматы 22:06 86
- Небезопасную молочную продукцию из России выявили в Казахстане 21:48 182
- У тенге есть основания для укрепления - аналитик 21:17 234
- Ремонт дорог в Алматы: какие участки будут закрыты для проезда до 29 июля 20:52 311
- Ядовитая змея укусила девочку в Костанайской области 20:26 325
- Бывшего учредителя "Оператор РОП" экстрадировали из ОАЭ в Казахстан 19:58 473
- Казахстанцы ежедневно проводят более 21 млн операций с помощью цифрового банкинга 19:55 311
- Гражданина Грузии подозревают в фишинг-мошенничестве в Алматы 19:33 361
- BaigeNews LIVE: О международном партнёрстве Казахстане в борьбе против торговли с людьми 19:16 327
- Скандалом завершился суд над полицейскими в Туркестане 19:03 676
- Державинск или Кенесары: вопрос переименования города в Акмолинской области остается открытым 18:49 406
- 20 тонн прекурсоров изъяли у нефтеперерабатывающих предприятий Атырау 18:46 307
- Строительный магазин сгорел в Алматы 18:19 420
- От военных билетов хотят отказаться в Казахстане 17:09 638
- Спортивный фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля 16:59 394
- Инкассаторская машина опрокинулась на трассе под Алматы 16:56 484
- Первая делегация казахстанцев прибыла на Универсиаду в Чэнду 16:40 386
- В обход санкций: Казахстан обвинили в поставке пиратских версий "Барби" и "Оппенгеймера" в Россию 16:25 477
- Аким Костаная рассказал о тратах на подготовку к встрече глав Казахстана и России 16:05 509
- Водитель автобуса в Астане потерял сознание за рулём и умер в больнице 16:00 566
- Отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 миллиарда тенге в Астане 15:55 361
- Пенсионер выпрыгнул из окна подъезда в Уральске 15:42 517
- Угроза селя: туристов и жителей Алматы просят не ходить в горы 15:27 444
- Коттедж и автоцистерны горят в Астане 15:13 445
- Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — погибли шесть туристов 14:59 474
- "Должно быть больше сотрудничество" - посол США о проблемах в борьбе с торговлей людьми 14:55 435
- Втрое выросло число иностранных туристов, приезжающих в Казахстан 14:52 410
- Голый мужчина купался днём возле рынка в Шымкенте 14:38 545
- На 7 миллионов тенге нарвали краснокнижной черемши жители ВКО 14:14 523
- Похищенное во время кантара оружие обнаружили в Таразе 14:05 458
- В ВКО река изменила цвет из-за "технологического инцидента" на "Казцинке" 13:39 512
- В пострадавший от селя Медеуский район Алматы вода будет подаваться по графику 13:38 556
- Прием документов в колледжи продлится до 20 августа 13:25 480
- Интервьюеры: Арманжан Байтасов о страхах, свободе слова и Назарбаеве 13:25 658
- Стоимость электроэнергии в Актау вырастет с 1 августа 13:18 376
- Ректоров четырех вузов будет назначать правительство 13:00 569
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 12:55 561
- В Жетысу нелегально работали 49 полигонов ТБО 12:39 430
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов 12:30 433
- В России объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина 12:12 967
- Возвращены активы на 94 миллиарда тенге: Токаев принял главу АФМ 12:10 486
- В Астане перекроют участок проспекта Туран со 2 по 20 августа 11:55 426
- Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы - Астана 11:50 529
- Игроки ФК "Актобе" не смогли вылететь в Грузию из-за санкций 11:42 596
- Четырехэтажный бизнес-центр сносят в Алматы 11:09 587
- "Нас не слышат": казахстанские производители молока заявили о давлении 11:00 591
- 1,6 миллиарда тенге заработала ОПГ на продаже несуществующего мяса в Костанайской области 10:59 517
- КНБ РК совместно с МВД Кыргызстана пресекли международный наркотрафик 10:52 476
- Бывшая медсестра делала закладки в Шымкенте 10:40 761
- Нацбанк напомнил о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге 10:29 437
- Судно с 3000 автомобилями Mercedes в Северном море тонет из-за пожара 10:14 1198
- В Актобе сгорел цех по производству бытовой химии 10:05 473
- Аренда квартир подорожала в Казахстане 09:54 778
- Лесной пожар в Бескарагае ликвидирован 09:50 373
- Пункт пропуска "Кайрак" в Костанайской области заработал в штатном режиме - КНБ 09:34 1220
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 09:20 454
- "Я верю в демократические реформы": Дядя Аблязова признался, почему решил вернуться в Казахстан 09:05 520
- Военный переворот в Африке: В Нигере объявили о свержении президента 08:53 667
- На модернизацию теплосетей Семея направят 16 миллиардов тенге 08:43 496
- Более 8 млрд тенге выделили из резерва правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера 08:36 463
- Казахстанец выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию 07:57 645
- Кевина Спейси оправдали в деле о домогательствах к мужчинам 06:53 532
- Сколько ипотечников в Казахстане 05:08 539
- В Уральске выросла заболеваемость туберкулёзом среди детей 04:22 1085
- "Поймали с поличным": Мужчина приставал к детям на детской площадке в Актау 03:10 624
- Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на акимат ЗКО 02:40 2282
- "Всю ночь ехали сидя": На вагон с тараканами пожаловались костанайцы 00:31 936
- В Шымкенте отменяют трёхсменное обучение 26.07.2023 603
- Уголовные дела возбудили по факту пожара на АЗС в Экибастузе 26.07.2023 568
- Вырубку хвойного леса хотят запретить в Казахстане 26.07.2023 615
- Пожар почти два месяца не могут потушить на месторождении "Каратурун Восточный" 26.07.2023 636
- Хорошо дома - Геннадий Головкин показал свой дастархан 26.07.2023 3430
- Назначен генконсул Казахстана в Стамбуле 26.07.2023 611
- Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу на приговор 26.07.2023 648
- Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны 26.07.2023 643
- Боранбаев написал ходатайство о заключении процессуального соглашения 26.07.2023 1343
- Двое отдыхающих погибли на Иссык-Куле при столкновении скутера с катером 26.07.2023 835
- Реклама с кражей невесты возмутила казахстанцев 26.07.2023 716
- Вывоз мусора: в каком из регионов Казахстана самый высокий тариф 26.07.2023 654
- Квартиру подарили родителям первой тройни в Абайской области 26.07.2023 795
- LOADING...
Участника январских событий осудили в Алматы
В суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело по обвинению М. в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, и призывы к активному неподчинению законным требованиям власти, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что 5 января 2022 года М., находясь на территории Алматы, несмотря на действующий режим ЧП, принял участие в массовых беспорядках, с другими участниками протестов прорвал оцепление полиции и военнослужащих. После этого он выступил перед толпой, стал активно призывать людей к неподчинению законным требованиям представителей власти, при этом выкрикивая провокационные лозунги, выражаясь нецензурной бранью. После чего стал наносить удары по легковым машинам и кидать камни в сотрудников полиции", - сообщили в суде.
При назначении наказания, суд учёл совершение правонарушения впервые, положительные характеристики по месту жительства, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения и Закон "Об амнистии" РК от 2 ноября 2022 года.
Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы и с применением закона об амнистии окончательно - год лишения свободы.
"Приговором суда М. признан виновным в предъявленном обвинении, ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, с применением закона об амнистии срок наказания окончательно определён - девять месяцев заключения", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
-
Trend news
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 12:55 561
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 09:20 453
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 772
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1547
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 12816
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 772
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1853
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1970
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1011
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1336
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1590
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4768
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1212
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1627
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2691
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1369
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1309
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1196
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1485
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2271
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1214
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1494
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1644
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1560
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1342
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14517
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1225
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2918
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1805
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2172
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2618
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2236
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 20265
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2202
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1953
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2844
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2242
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6960
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2534
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8109
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2091
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2857
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2276
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2443
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29474
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4678
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2270
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7701
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3633
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2804
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3173
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3523
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2557
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2701
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3558
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6670
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2986
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2604
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5793
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5740
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4008
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4197
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2747
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4490
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3987
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3007
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2859
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2916
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14440
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3540
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2949
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3874
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4922
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3746
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4095
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3420
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 4020
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4594
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 4081
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3894
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1040
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1274
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1388
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1233
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1420
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1762
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1891
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1847
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2095
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2295
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2021
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2336
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2521
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2579
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2628
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2618
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2822
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2835
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2939
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2543
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2996
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3177
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2526
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2830
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3043
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2774
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2698
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2952
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2537
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3277
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2814
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2877
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3856
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3132
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3008
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3072
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2867
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2794
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2633
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2945
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3455
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3081
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3035
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5223
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3178
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4055
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4929
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3432
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3821
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40861
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3182
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4496
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3780
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3579
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4506
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3916
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3964
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4373
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4476
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4812
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5442
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6482
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5078
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4682
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4662
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4434
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5610
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6568
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5831
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4942
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4371
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5383
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4274
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4695
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4718
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5206
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5230
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4548
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5470
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5424