Участника свадебного кортежа оштрафовали в Семее
Сегодня, 04:55
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Сегодня, 04:55Сегодня, 04:55
94Фото: скриншот видео
В Семее за беспредельную езду оштрафовали участника свадебного кортежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Абайской области.
Очевидцы сняли на видео автомашину Toyota, водитель которой выехал на полосу встречного движения, и опубликовали ролик в соцсетях.
"Установлено, что события имели место 7 июня. "Герой" видеозаписи оштрафован сразу по нескольким статьям административного кодекса. На него были составлены протоколы за движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены, и за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств", – сообщили в полиции.
Видео: Департамент полиции Абайской области
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