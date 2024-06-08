Участника свадебного кортежа оштрафовали в Семее

В Семее за беспредельную езду оштрафовали участника свадебного кортежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Абайской области.

Очевидцы сняли на видео автомашину Toyota, водитель которой выехал на полосу встречного движения, и опубликовали ролик в соцсетях.