  • 8 Июня, 06:02
  • BAIGENEWS

Участника свадебного кортежа оштрафовали в Семее

Сегодня, 04:55
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 04:55
Сегодня, 04:55
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Фото: скриншот видео

В Семее за беспредельную езду оштрафовали участника свадебного кортежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Абайской области.

Очевидцы сняли на видео автомашину Toyota, водитель которой выехал на полосу встречного движения, и опубликовали ролик в соцсетях.

"Установлено, что события имели место 7 июня. "Герой" видеозаписи оштрафован сразу по нескольким статьям административного кодекса. На него были составлены протоколы за движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены, и за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств", – сообщили в полиции. 

Видео: Департамент полиции Абайской области

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