Участника ДТП близ Макинска пришлось извлекать из повреждённого авто
Всего спасены трое пострадавших в ДТП.
Вчера, 23:13
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Вчера, 23:13Вчера, 23:13
160Фото: МЧС РК
В Акмолинской области в 10 км от города Макинск произошло ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На место происшествия (автодорога Макинск-Жалтырь) прибыли сотрудники трассового медико-спасательного пункта "Макинск".
"Благодаря оперативным и умелым действиям медиков-спасателей были спасены три человека, один из них извлечён из повреждённого авто. Спасатели Буландынского района оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в центральную районную больницу", – сообщили в МЧС РК.
Видео: МЧС РК
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