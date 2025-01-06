В Акмолинской области в 10 км от города Макинск произошло ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На место происшествия (автодорога Макинск-Жалтырь) прибыли сотрудники трассового медико-спасательного пункта "Макинск".

"Благодаря оперативным и умелым действиям медиков-спасателей были спасены три человека, один из них извлечён из повреждённого авто. Спасатели Буландынского района оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в центральную районную больницу", – сообщили в МЧС РК.