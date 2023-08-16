Участник "цветочного скандала" в Шымкенте уволился

Участника "цветочного скандала" Данияра Елконды освободили от должности в департаменте госдоходов по Енбекшинскому району города Шымкент, передает BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Как сообщалось ранее, вторым участником инцидента был заместитель руководитель Управления госдоходов по Енбекшинскому району Данияр Елконды.

"В настоящее время Данияр Елқонды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. Согласно действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию, не имелось", - говорится в сообщении департамента.

Вместе с тем, руководством Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы поручено принять меры по изучению соразмерности наложенного дисциплинарного взыскания с проведением, при необходимости, служебного расследования.

Ранее сообщалось о том, что группа мужчин в нетрезвом состоянии устроила дебош в цветочном магазине Шымкента.