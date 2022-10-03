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facebook.com/Julya.Dmitriyeva Сегодня, 10:22
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Фото: facebook.com/Julya.Dmitriyeva

Участник рок-группы "Би-2" переехал в Казахстан

Популярная рок-группа "Би-2" выступила с концертом в Алматы первого октября. После представления музыканты сделали заявление об изменении состава участников коллектива, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкант из группы "Би-2", играющий на клавишах, остался после концерта в Алматы. И рокеры попросили помочь ему с поиском работы. 

"Би-2 прямо со сцены после концерта в Алматы сообщили, что оставляют тут своего приглашённого клавишника. Пианист он крутой - рекомендовали. Тоже интересный способ релокации", - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Шишкин.

Пользователи соцсетей предположили, что музыкант решил остаться в Казахстане из-за объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. 

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#шоу-бизнес #Алматы #концерт
Журналист
Сегодня, 10:22
286
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