Участник рок-группы "Би-2" переехал в Казахстан

Фото: facebook.com/Julya.Dmitriyeva

Популярная рок-группа "Би-2" выступила с концертом в Алматы первого октября. После представления музыканты сделали заявление об изменении состава участников коллектива, передаёт BaigeNews.kz.

Музыкант из группы "Би-2", играющий на клавишах, остался после концерта в Алматы. И рокеры попросили помочь ему с поиском работы.

"Би-2 прямо со сцены после концерта в Алматы сообщили, что оставляют тут своего приглашённого клавишника. Пианист он крутой - рекомендовали. Тоже интересный способ релокации", - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Шишкин.

Пользователи соцсетей предположили, что музыкант решил остаться в Казахстане из-за объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.