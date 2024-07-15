Участник из Казахстана оказался лучшим на конкурсе "Славянского базара"
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
142Фото: скриншот
Ерназар Жубан стал лидером в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024" после исполнения "славянского хита" на "Славянском базаре в Витебске", передаёт BaigeNews со ссылкой на wellnews.ru.
Певец из Казахстана Ерназар Жубан показал лучший, по мнению международного жюри (состоящего из 7 музыкальных экспертов), результат на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024" в первой номинации конкурса "Славянский хит" (песня славянских авторов, исполняемая на одном из славянских языков).
Ерназар, выбравший для исполнения советский хит "Подберу музыку" (Р. Раулс – Р. Рождественский), был оценён в 69 баллов из 70 возможных.
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