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Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16
231

Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД

Работу инспекторов полиции начали оптимизировать в Казахстане. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК признал, что раньше у участковых не было времени на профилактику преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Начали процесс дебюрократизации и оптимизации. Отказались от ведения ненужных журналов и учётов. Анализ показал, что один только участковый инспектор большинство своего рабочего времени затрачивал на излишнее бумаготворчество. Следовательно, на главную задачу – профилактику у него физически не оставалось времени. Было решено отказаться от 10 видов журналов, шести видов учётов, двух статотчётностей и пяти видов рапортов. Все они сейчас оцифрованы", - сообщил спикер.

Процесс исключения несвойственных и дублирующих функций продолжается.
  
В итоге у сотрудников должно появиться время на выполнение основных задач по превенции правонарушений.

Замминистра отметил, что также упрощается процесс получения госуслуг - оформления или замены удостоверения личности, паспорта, водительских прав, прописки по месту жительства, сделок купли-продажи авто. 

"Всё это полностью автоматизировано, устранён человеческий фактор. Сегодня через телефон доступны уже девять видов госуслуг. И это не предел. Таким образом, сокращены сроки оказания услуг, исключены коррупционные риски, а также сокращено количество запрашиваемых документов", - сказал Кожаев.

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Сегодня, 16:16
231
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