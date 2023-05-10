Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД

Работу инспекторов полиции начали оптимизировать в Казахстане. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК признал, что раньше у участковых не было времени на профилактику преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Начали процесс дебюрократизации и оптимизации. Отказались от ведения ненужных журналов и учётов. Анализ показал, что один только участковый инспектор большинство своего рабочего времени затрачивал на излишнее бумаготворчество. Следовательно, на главную задачу – профилактику у него физически не оставалось времени. Было решено отказаться от 10 видов журналов, шести видов учётов, двух статотчётностей и пяти видов рапортов. Все они сейчас оцифрованы", - сообщил спикер.

Процесс исключения несвойственных и дублирующих функций продолжается.



В итоге у сотрудников должно появиться время на выполнение основных задач по превенции правонарушений.

Замминистра отметил, что также упрощается процесс получения госуслуг - оформления или замены удостоверения личности, паспорта, водительских прав, прописки по месту жительства, сделок купли-продажи авто.