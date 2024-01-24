Участковый в Кентау спас мужчину

Участковый инспектор полиции спас мужчину в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его сын пытается прыгнуть из окна квартиры на 4 этаже. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и участковые инспектора полиции. По приезду стражи порядка установили, что 29-летний мужчина, имеющий проблемы со здоровьем, закрыл дверь квартиры изнутри и не впускал родных, грозясь спрыгнуть. Также кидал из окна попавшие под руку предметы.

Пока одна группа полицейских успокаивала мужчину, участковый инспектор Есимхан Багзатхан, рискуя своей жизнью, проник на балкон через окно соседней квартиры. После чего, применив приемы борьбы, усмирил буйного мужчину. Таким образом, полицейскому удалось спасти жизнь молодого человека.

Мужчине оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Отец молодого человека выразил благодарность полицейским и всем, кто помог спасти его сына.