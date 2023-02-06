Участковый спас мужчину от суицида в Павлодарской области

От суицида спас сельчанина участковый в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 февраля около 12.00 часов участковый инспектор полиции Дулат Бейсекенов проводил обход административного участка в селе Константиновка Успенского района.

- В воскресенье решил проверить по месту жительства своих подучётных лиц. Проверив несколько домов, зашел к 59-летнему сельчанину, который состоит на учёте в органах внутренних дел по категории “алкоголик”. Мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и нигде не работает. Двери открыла супруга, сообщив, что супруг где-то на улице. Я пошёл за дом, где и увидел, как мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путём повешения на кабеле у стены дома. Я подбежал к нему, приподнял и стал стучать в окно, попросил вынести нож. Сын принёс нож, он же помог придержать отца, я же тем временем поставил к стене лестницу, поднялся и срезал кабель. Попросил родных вызвать скорую помощь. До их приезда находился рядом с мужчиной, - рассказал Дулат Бейсекенов.