Участковый инспектор спас 86-летнюю женщину в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители одного из домов по улице Муратбаева в Алматы сообщили участковому инспектору, что пожилая женщина несколько дней не выходит из квартиры и не отвечает на телефонные звонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейский Алишер Болатханов оперативно отреагировал на информацию, так как знал, что эта 86-летняя бабушка живет одна и могла оказаться в беде.
"Информировав соответствующие службы, он принял меры для вскрытия двери. Бабушка лежала на полу в спальне, была в сознании, но передвигаться не могла. Она нуждалась в экстренной помощи медиков. Выяснилось, что пожилой женщине внезапно стало плохо, она упала и несколько дней пролежала в этом состоянии", - сообщили в полиции.
Женщину госпитализировали, некоторое время она будет находиться под наблюдением врачей.
Самое читаемое
- Смерть 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах расследуют в Алматы
- Али Ахмедов встал после нокдауна и побил чемпиона с 22 победами
- Скандалом с потасовкой закончился сеанс экстрасенса Кашпировского
- Усиление ветра и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане
- Пьяная женщина танцевала на перекрёстке в Астане