Участковый инспектор спас 86-летнюю женщину в Алматы

Жители одного из домов по улице Муратбаева в Алматы сообщили участковому инспектору, что пожилая женщина несколько дней не выходит из квартиры и не отвечает на телефонные звонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейский Алишер Болатханов оперативно отреагировал на информацию, так как знал, что эта 86-летняя бабушка живет одна и могла оказаться в беде.

"Информировав соответствующие службы, он принял меры для вскрытия двери. Бабушка лежала на полу в спальне, была в сознании, но передвигаться не могла. Она нуждалась в экстренной помощи медиков. Выяснилось, что пожилой женщине внезапно стало плохо, она упала и несколько дней пролежала в этом состоянии", - сообщили в полиции.

Женщину госпитализировали, некоторое время она будет находиться под наблюдением врачей.