Участки улицы Жандосова перекроют в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова, вводятся временные ограничения движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"C 23:00 24 августа до 7:00 26 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия", - сообщили в акимате Алматы.

С 23:00 25 августа до 7:00 27 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина.

Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении - по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.