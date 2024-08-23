Участки улицы Жандосова перекроют в Алматы
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
96Фото: baigenews.kz
В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова, вводятся временные ограничения движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"C 23:00 24 августа до 7:00 26 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия", - сообщили в акимате Алматы.
С 23:00 25 августа до 7:00 27 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина.
Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении - по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.
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