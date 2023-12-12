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Участки стоимостью более 1 млрд тенге вернули государству в Караганде

Сегодня, 15:10
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: freepik.com

Прокуратурой района им.Казыбек би выявлены нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

"Акиматом Караганды, в нарушение статьи 62-1 Закона "О государственном имуществе" взамен ранее изъятых земельных участков предоставлены 14 земельных участков коммерческого назначения для строительства и дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями без проведения процедуры оценки.

По протесту прокуратуры акиматом города требования об отмене вышеуказанного постановления удовлетворены в полном объеме, 14 земельных участков коммерческого назначения общей площадью 4 га стоимостью 158 млн тенге возвращены в государственную собственность", - говорится в сообщении.

В другом случае, прокуратура района им.Казыбек би выявила неиспользуемые длительное время коммерческие земли. Один из крупных предпринимателей с 2018 года не предпринял меры по освоению предоставленных 6 коммерческих земель общей площадью 32 га.

По акту надзора данные земельные участки кадастровой стоимостью 1,1 млрд. тенге возвращены в государственную собственность.

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