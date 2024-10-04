Участки референдума в трех странах приостановят свою работу

Участки референдума в Иране, Ливане и Израиле приостановят работу, передает BaigeNews.kz.

Об этом рассказали на заседании в Центральной избирательной комиссии. Связано решение о приостановлении работы участков из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и угрозы безопасности граждан Казахстана. Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова подробно рассказала о сложившейся ситуации.

"В последние месяцы обстановка на Ближнем Востоке значительно обострилась. В этой связи дипломаты в этих странах работают в усиленном режиме. В Израиле находятся 53 гражданина Казахстана, в Иране 32, в Ливане 43. В целом 128 человек имеют право голосовать на референдуме. В настоящее время в этих странах граждан, проживающих на территории этих государств, мы просим не покидать мест проживания, если нет особой необходимости, а также проявлять осмотрительность и следить за новостями", - рассказала Алуа Надиркулова.

Кроме того, посол по особым поручениям рассказала, что за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.