Участки референдума в трех странах приостановят свою работу
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Участки референдума в Иране, Ливане и Израиле приостановят работу, передает BaigeNews.kz.
Об этом рассказали на заседании в Центральной избирательной комиссии. Связано решение о приостановлении работы участков из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и угрозы безопасности граждан Казахстана. Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова подробно рассказала о сложившейся ситуации.
"В последние месяцы обстановка на Ближнем Востоке значительно обострилась. В этой связи дипломаты в этих странах работают в усиленном режиме. В Израиле находятся 53 гражданина Казахстана, в Иране 32, в Ливане 43. В целом 128 человек имеют право голосовать на референдуме. В настоящее время в этих странах граждан, проживающих на территории этих государств, мы просим не покидать мест проживания, если нет особой необходимости, а также проявлять осмотрительность и следить за новостями", - рассказала Алуа Надиркулова.
Кроме того, посол по особым поручениям рассказала, что за рубежом принять участие в голосовании могут 12485 граждан Казахстана. Согласно выборному законодательству в МИД выделено 12611 бюллетеней. Участковые комиссии созданы в 59 государствах.
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