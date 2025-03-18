В Алматы на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Наурыз мейрамы, вводятся временные ограничения на движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Так, с 19 по 23 марта будет закрыт участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана. Это приведёт к изменениям в маршрутах 10 общественных транспортов, включая № 16, 37, 48, 126 и другие.

Объезд площади Астана будет осуществляться по улицам Кабанбай батыра (восток) и Богенбай батыра (запад), а маршруты № 16 и 126 будут двигаться через улицу Гоголя. В дополнение к этому, 22 марта с 6:00 до 11:30 будет закрыт проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

В связи с этим, горожан просят заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути. В этом году Алматы отметит Наурыз мейрамы с размахом, организовав более 100 различных мероприятий в рамках декады Наурызнама.