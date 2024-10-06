Участки для голосования на референдуме по АЭС завершили работу в девяти странах
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
55Фото: МИД РК
В девяти странах завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В МИД РК уточнили, что зарубежные участки референдума завершили работу в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
В Казахстане, по данным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.
Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, самая низкая - в Алматы - 20,57%.
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