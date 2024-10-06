Участки для голосования на референдуме по АЭС завершили работу в девяти странах

В девяти странах завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В МИД РК уточнили, что зарубежные участки референдума завершили работу в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.

В Казахстане, по данным на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Самая высокая явка на референдум зафиксирована в Туркестанский области – 70,73%, самая низкая - в Алматы - 20,57%.