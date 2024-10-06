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Участки для голосования на референдуме по АЭС закрылись в Казахстане

Сегодня, 20:04
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:04
Сегодня, 20:04
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Фото: baigenews.kz

Все участки для голосования на референдуме по АЭС закрылись в 20:00 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00, явка превысила 61 процент.

За границей завершилось голосование на 13 участках. 

По данным МИД РК, в 19:00 по времени Астаны начали работу участки референдума в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилиа. 

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