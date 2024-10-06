Участки для голосования на референдуме по АЭС закрылись в Казахстане

Все участки для голосования на референдуме по АЭС закрылись в 20:00 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00, явка превысила 61 процент.

За границей завершилось голосование на 13 участках.

По данным МИД РК, в 19:00 по времени Астаны начали работу участки референдума в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Оттаве и Бразилиа.