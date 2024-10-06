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Участки для голосования на референдуме открылись в США, Канаде и Бразилии

Сегодня, 19:10
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МИД РК Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
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Фото: МИД РК

Ещё в нескольких  странах открылись участки для голосования на референдуме по строительству АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МИД РК, начали работу участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.

Тем временем в 9 странах голосование уже завершено.

В Казахстане, по данным на 18:00, явка превысила 61 процент.  

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