Участки для голосования на референдуме открылись в США, Канаде и Бразилии
Сегодня, 19:10
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Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
75Фото: МИД РК
Ещё в нескольких странах открылись участки для голосования на референдуме по строительству АЭС, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МИД РК, начали работу участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.
Тем временем в 9 странах голосование уже завершено.
В Казахстане, по данным на 18:00, явка превысила 61 процент.
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