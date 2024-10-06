Участки для голосования на референдуме открылись в США, Канаде и Бразилии

Ещё в нескольких странах открылись участки для голосования на референдуме по строительству АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МИД РК, начали работу участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Оттава и Бразилиа.

Тем временем в 9 странах голосование уже завершено.

В Казахстане, по данным на 18:00, явка превысила 61 процент.