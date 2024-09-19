Участие в пари приравняли к серьезным дисциплинарным проступкам военнослужащих
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
36Фото: iStock
Указом Президента от 16 сентября 2024 года внесено соответствующее дополнение в дисциплинарный устав Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.
В тексте говорится, что проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы, а именно:
участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности.
Ранее в документе речь шла только об участии в азартных играх.
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