Участие в пари приравняли к серьезным дисциплинарным проступкам военнослужащих

Указом Президента от 16 сентября 2024 года внесено соответствующее дополнение в дисциплинарный устав Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.



В тексте говорится, что проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы, а именно:

участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности.



Ранее в документе речь шла только об участии в азартных играх.