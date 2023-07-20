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Убытки несут хозяйства в Кызылординской области из-за нехватки поливной воды
Проблема с поливной водой остро ощущается в Кызылординской области. По словам земледельцев, выделяемая вода не доходит до всех полей. Весной в Шардаринском и Коксарайском водохранилище было набрано всего 6 миллиардов 800 миллионов кубометров воды. По сравнению с прошлым годом, это очень мало. Из-за нехватки поливной воды крестьяне терпят большие убытки, посевы засыхают буквально на глазах, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В этом году крестьяне Кызылорды приступили к посевной кампании с большим энтузиазмом. Специалисты прогнозировали, проблем с поливной водой не будет. В общей сложности было засеяно около 200 тысяч гектаров земли. Под главную культуру области, рис, было отведено более 84 тысяч гектаров. Посевы риса увеличены на пять тысяч гектаров, по сравнению с прошлым годом. Однако, как мы, видим, на сегодняшний день ожидания далеки от реальности.
Особенно дефицит воды остро ощущается в северных районах области. Например, в Казалинском районе на данный момент имеется лишь 19 200 гектаров земли с необходимыми инженерными условиями. Во избежание засоленности земли, больше половины из них должны быть засеяны рисом. Однако в этом году казалинские фермеры посеяли рис на более шести тысячах гектаров. Однако фермеры не надеются на богатый урожай, на сегодняшний день 545 гектаров рисовых полей остались без воды.
"Наши рисоводы начали посевную кампанию ранней весной. Проблем с техникой и ГСМ у нас не было. Были потрачены большие деньги на семена и удобрения. Однако в самый ответственный момент мы столкнулись с дефицитом воды. Сколько трудов пошло насмарку. Сейчас мы стараемся сохранить остальные посевы риса. Говорить о прибыли не приходится", - сетует агроном крестьянского хозяйства "АгроӨркен" Казалинского района Кенес Шайыков.
В Кармакшинском районе аналогичная ситуация. Местных земледельцев беспокоит проблема поливной воды, в этом году ее меньше, чем в прошлом. Большие убытки несут рисоводы крестьянского хозяйства "Жаңажол". В этом году они засеяли рис на 3 100 гектарах земли. На сегодняшний день уже засохло более 100 гектаров.
"Наше крестьянское хозяйство много лет занимается выращиванием риса. Мы обеспечиваем работой около 100 человек, наши специалисты имеют колоссальный опыт в этой сфере. Не раз становились чемпионами области. Раньше мы никогда не сталкивались с таким дефицитом воды. Из-за отсутствия воды 120 гектаров посева засохли. Мы вынуждены применять насосы, приходится повторно использовать сбросные воды. Есть также проблема с соляркой. Аномальная жара тоже негативно влияет на урожай", - говорит директор ТОО "Жаңажол" Орынбасар Толепов.
Сегодня в сельскохозяйственной сфере Кызылординской области работают более 550 крупных и мелких крестьянских хозяйств. В них трудятся около 10 тысяч сезонных и постоянных рабочих. Поэтому проблема маловодия требует оперативного решения.
Действительно, проблем в водном хозяйстве региона очень много. Специалисты этого не отрицают. До сих пор есть трудности с бесхозными каналами. Никто не занимается их очищением и ремонтом гидротехнических сооружений. Из-за плачевного состояния каналов часто вода просто не доходит до посевов. Тем временем, сельхозпроизводители области не согласны с тем, как распределяется поливная вода. По их словам, необходимо пересмотреть лимит воды, водооборот и очередность полива.
"Проблема маловодия в нашем регионе начала обостряться с 2020 года. Несмотря на трудности, тогда был выдан полный лимит воды, это 4 миллиарда 100 миллионов кубометров. В этом году в весенний период Шардара и Коксарай набрали всего шесть миллиардов 800 миллионов кубометров воды. По нашим расчетам в июле должно было поступить 380 кубометров воды в секунду. Сейчас поступает всего лишь 100 кубометров в секунду. На данный момент наша главная задача рационально использовать живительную влагу", - отметил руководитель отдела КОФ РГП "Казводхоз" Айдос Асанбаев.
Как известно, Глава государства поручил в Кызылординской области построить Караозекское водохранилище. Однако до сих пор документация объекта не подготовлена.
Стоит также отметить, что сегодня трудности с дефицитом воды ощущают не только растениеводы, но и крестьянские хозяйства, которые занимаются животноводством. На многих пастбищах области нет воды. Как и когда будет решен этот вопрос тоже неизвестно.
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