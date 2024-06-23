Убойным нокаутом завершился бой "Дагестанского казаха" в Саудовской Аравии

Непобеждённый российский боец Шарабутдин Магомедов выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Магомедов провел бой с бразильцем Антонио Троколи. Этот поединок прошёл в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Шарабутдин Магомедов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере в ММА (вторую — в UFC, рекорд — 2-0) и по-прежнему не знает поражений, а Антонио Троколи в четвертый раз покинул клетку побежденным. Добавим, что ранее в одном из интервью брат известного бойца Магомеда Исмаилова Рамазан назвал себя "дагестанским казахом", а Шарабутдин Магомедов присоединился к нему в этот момент. Исмаилов продолжил говорить и заявил, что они с Магомедовым — "дагестанские казахи".