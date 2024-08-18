Уборка риса начата в Кызылординской области

В Кызылординской области состоялась церемония начала уборочной компании риса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В ходе мероприятия было отмечено, что в этом году правительство Казахстана решило все вопросы финансового и материально-технического обеспечения посевной и уборочной кампании. Впервые объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ доведен до 580 миллиардов тенге под "чистые" 5% годовых, освоено 334 миллиарда тенге.

"По поручению Президента в текущем году проведена большая работа по внесению удобрений. Так, если в прошлом году за весь год было внесено 679 тысяч тонн, то только на данный момент уже приобретено 1,2 миллиона тонн. При этом Кызылординская область является лидером по внесению удобрений. При плане 63,3 тысяч тонн внесено 100%", - сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, который принял участие в церемонии.

В текущем году фермеры региона планируют собрать более полумиллиона тонн риса.