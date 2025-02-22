После завершения футбольного матча "Кайрат" – "Актобе" на "Астана Арене" болельщики клубов показали пример сплоченности, убрав мусор с трибун стадиона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Напомним, в рамках Суперкубка Казахстана на "Астана Арене" состоялся матч между командами "Кайрат" и "Актобе". Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "Кайрата", который и завоевал Суперкубок Казахстана.

После игры столичные болельщики вновь проявили ответственность, убрав оставленный зрителями мусор с трибун стадиона.

"Матч и эта современная арена подарили нам незабываемые эмоции, которые точно останутся в нашей памяти. В знак благодарности футбольным командам и работникам стадиона я посчитал необходимым принять участие в акции по уборке мусора, тем самым проявив свое уважение. Я думаю, такие поступки должны стать новой нормой, потому что чистые трибуны после матчей - это признак высокого уровня развития общества", — поделился один из болельщиков.

Футбольный матч посетили порядка 30 тысяч зрителей, а подобные инициативы столичных болельщиков наблюдаются все чаще.