Убийцы Дениса Тена подали жалобу в Верховный суд

Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, признанные виновными по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, подали кассационную жалобу в Верховный суд, передаёт BaigeNews.kz.

"В производстве кассационной инстанции находится ходатайство адвоката в интересах осуждённых Кудайбергенова А. и Киясова Н.", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Предварительное рассмотрение назначено на 8 августа в 10:00 с приглашением сторон по делу.

В январе 2019 года суд огласил приговор троим обвиняемым в убийстве фигуриста Дениса Тен. Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова приговорили к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву, обвиненную в соучастии в краже и недонесении о преступлении , к четырём годам и возмещению причинённого ущерба.