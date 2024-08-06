Убийцы Дениса Тена подали жалобу в Верховный суд
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
339Фото: baigenews.kz
Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, признанные виновными по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, подали кассационную жалобу в Верховный суд, передаёт BaigeNews.kz.
"В производстве кассационной инстанции находится ходатайство адвоката в интересах осуждённых Кудайбергенова А. и Киясова Н.", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Предварительное рассмотрение назначено на 8 августа в 10:00 с приглашением сторон по делу.
В январе 2019 года суд огласил приговор троим обвиняемым в убийстве фигуриста Дениса Тен. Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова приговорили к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву, обвиненную в соучастии в краже и недонесении о преступлении , к четырём годам и возмещению причинённого ущерба.
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