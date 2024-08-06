Убийцу с топором освободили от ответственности в Павлодаре

Мужчина убил топором знакомого в Павлодаре. Суд освободил его от уголовной ответственности, признав невменяемым, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 29 марта во дворе своего частного дома по улице Жусупа.

"Д., не осознавая общественно-опасный характер своих действий, нанёс несколько ударов топором по голове Д.К., в результате которых последний скончался на месте. Заключением психиатрической экспертизы Д. признан невменяемым. В соответствии с частью 1 статьи 16 УК РК, Д. не подлежит уголовной ответственности", - сообщили в суде.