  • 6 Августа, 23:19
  • BAIGENEWS

Убийцу с топором освободили от ответственности в Павлодаре

Сегодня, 22:48
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: pxhere.com

Мужчина убил топором знакомого в Павлодаре. Суд освободил его от уголовной ответственности, признав невменяемым, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 29 марта во дворе своего частного дома по улице Жусупа.

"Д., не осознавая общественно-опасный характер своих действий, нанёс несколько ударов топором по голове Д.К., в результате которых последний скончался на месте. Заключением психиатрической экспертизы Д. признан невменяемым. В соответствии с частью 1 статьи 16 УК РК, Д. не подлежит уголовной ответственности", - сообщили в суде.

Суд применил к мужчине принудительные меры медицинского характера, направив его в закрытую психиатрическую больницу в Талгар Алматинской области.

Постановление в законную силу не вступило.

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