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  • "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке
"Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке Сегодня, 16:18
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"Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке

Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo выпустил очередной номер, где разместил на обложке карикатуру на человека, внешне напоминающего нового монарха Великобритании - короля Чарльза III. Сатиристическая иллюстрация гласит: "L'assasin de lady Di surle trone", что переводится "Убийца Леди Ди на троне", передает BaigeNews.kz

Изображенный на обложке человек держит в руках муляж руки, застывшей в клятве, которую дают монархи при восхождении на трон. В другой руке коронованный мужчина держит пилу, а за троном, на котором сидит герой публикации, лежит оторванное колесо от автомобиля марки Mercedes.

К слову, принцесса Диана или Леди Ди, как ее называли в народе, находилась в машине Mercedes-Benz S280 черного цвета, когда попала в автокатастрофу в 1997 году. Тогда общественность считала виновной в ее смерти королевскую семью, с которой у Дианы Спенсер в последние годы перед ее смертью были нерадужные отношения.  

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#сатира #король Чарльз III #принцесса Диана
Сегодня, 16:18
271
Журналист
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