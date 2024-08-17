  • 17 Августа, 21:59
  • BAIGENEWS

Убийство женщины расследуют в Алматы

Сегодня, 15:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
444
Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В одной из многоэтажек Алматы убита женщина. Полицейские уже задержали подозреваемого по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Об убийстве сообщается на странице общественного фонда "Не молчи". Очевидцы пишут, что трагедия случилась в одном из ЖК Асылтау в Алматы. Сообщается, что убитая работала уборщицей, убирала по 14-15 этажей.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

Расследование убийства прокомментировали в департаменте полиции мегаполиса.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворён в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх