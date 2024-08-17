Убийство женщины расследуют в Алматы
Сегодня, 15:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
444Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
В одной из многоэтажек Алматы убита женщина. Полицейские уже задержали подозреваемого по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.
Об убийстве сообщается на странице общественного фонда "Не молчи". Очевидцы пишут, что трагедия случилась в одном из ЖК Асылтау в Алматы. Сообщается, что убитая работала уборщицей, убирала по 14-15 этажей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Расследование убийства прокомментировали в департаменте полиции мегаполиса.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворён в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Казахстанским спортсменкам за участие в Олимпиаде подарили электромобили
- Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль
- В бывшем особняке Кайрата Сатыбалды разместили коррекционный кабинет для детей
- Пассажир набросился на водителя автобуса в Шымкенте, погибла женщина
- Назначен главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу