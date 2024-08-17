Убийство женщины расследуют в Алматы

В одной из многоэтажек Алматы убита женщина. Полицейские уже задержали подозреваемого по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Об убийстве сообщается на странице общественного фонда "Не молчи". Очевидцы пишут, что трагедия случилась в одном из ЖК Асылтау в Алматы. Сообщается, что убитая работала уборщицей, убирала по 14-15 этажей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

Расследование убийства прокомментировали в департаменте полиции мегаполиса.