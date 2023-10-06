Убийство юриста в Алматы: экс-супругу ужесточили приговор

Суд пересмотрел уголовное дело об убийстве юриста Айман Асановой в Алматы и вынес новый приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что в убийстве женщины обвинялся бывший супруг. При первоначальном рассмотрении дела присяжные заседатели действия подсудимого Н. переквалифицировали с умышленного убийства (статья 99 часть 1 УК) на убийство в состоянии сильного душевного волнения (статья 101 УК). Мужчину осудили на полтора года лишения свободы. Позже апелляционная инстанция Алматинского городского суда отменила приговор.

Суд повторно рассмотрел уголовное дело и в итоге признал обвиняемого виновным в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по статье 99 часть 1 УК) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Подсудимый вину не признал. Он настаивает, что убил супругу в состоянии сильного душевного волнения. Отягчающих обстоятельств в отношении него не установлено, смягчающими признано наличие малолетних детей и явка с повинной.

По данным суда, Н. состоял в браке с супругой в течение трёх лет. После его расторжения между ними остался неурегулированным вопрос раздела совместно нажитого имущества, что было причиной многочисленных ссор и личной неприязни мужчины к супруге. Н. в ночь с 8 на 9 октября 2022 года подкараулил бывшую супругу возле дома. Мужчина предъявил ей претензии по разделу имущества. Женщина в ответ в грубой и оскорбительной форме отказалась обсуждать этот вопрос. Из-за этого бывшие супруги снова поссорились. В ходе ссоры мужчина нанёс ножом 18 ударов женщине. От полученных ранений женщина скончалась.