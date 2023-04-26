Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые

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В Карагандинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау", передает BaigeNews.kz.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Шахтинска – 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Ранее сообщалось, 23 апреля в Шахтинске при тушении пожара в квартире был обнаружен труп 53-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Убийство вызвало большой резонанс в обществе. Многие стали связывать произошедшее с многочисленными скандалами в АО "АрселорМиттал Темиртау".

В полиции по факту убийства проводят досудебное расследование по статье 99 УК РК.