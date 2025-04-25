Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области завершил рассмотрение дела об умышленном убийстве и покушении на убийство, совершённых группой лиц по предварительному сговору в Конаеве, передаёт BaigeNews.kz.

Суд признал виновными шестерых подсудимых — "А", "А", "Б", "А", "Т" и "Н" — по п.п. 7), 9) ч.2 ст.99, ч.3 ст.24, п.п. 1), 7), 9) ч.2 ст.99 Уголовного кодекса РК. Один из них также осуждён по ст.422 УК РК.

Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, в июне 2024 года в зоне отдыха "Алекс" произошёл конфликт между двумя из подсудимых и потерпевшим "М". Спор перерос в драку, в ходе которой потерпевший одержал верх. Это послужило поводом для последующих преступных действий — вечером того же дня подсудимые, действуя группой, организовали вооружённое нападение у здания ЦОНа на улице Кунаева. В результате выстрелов потерпевший скончался по пути в больницу, его друг получил огнестрельное ранение, но выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

Суд приговорил подсудимых "А" и "Т" к 19 годам лишения свободы, остальных четырёх — к 17 годам. Подсудимый "Б" дополнительно осуждён на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы по статье 422 УК РК.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у осуждённых малолетних детей и отсутствие прежних судимостей. Отягчающим фактором стало использование огнестрельного оружия при совершении преступления.

Приговор вступил в законную силу.