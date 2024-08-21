Убийство в хостеле в Алматы: мужчине вынесли приговор

В Алматы мужчину осудили за убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых оказались двое. А. обвини в совершении убийства (ст. 99 УК), И. – в недонесении о преступлении (ст.434 УК РК).



Из материалов дела известно, что А. и И. в 2023 году проживали в хостеле. Там же жил Т.

"В июле 2023 года потерпевший Т., будучи в агрессивном состоянии, вызванном алкогольным опьянением, разгуливал по хостелу с топором в руках. Он стал провоцировать ссору с подсудимым А., который встретился ему на пути. Высказывая угрозы о физической расправе Т. замахнулся топором в сторону А. Однако ему удалось увернуться и забежать к себе в комнату, закрывшись изнутри", - сообщили в суде.

Дебошир на этом не остановился. Сначала спустился во двор дома и стал вызывать А. вниз, чтобы выяснить отношения. Когда тот не спустился, Т. вернулся в хостел. По пути ему встретился второй сосед – подсудимый И., который попытался успокоить пьяного мужчину. Однако, Т. также замахнулся на него топором. И. забежал в комнату к А., и они закрылись изнутри.

Тогда сосед стал наносить удары топором по двери комнаты. А один из спрятавшихся достал ружье с дробью. Как только Т. зашёл в комнату и попытался нанести подсудимым удары топором, А., превышая пределы необходимой обороны, произвел выстрёл. От ранения дебошир скончался на месте происшествия.

Подсудимые вину не признали. А. просил переквалифицировать его действия на превышение пределов необходимой обороны. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.

"Суд переквалифицировал действия А. с убийства (ст. 99 УК) на убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны (ст. 102 УК). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. Приговором суда А. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии с ч.1 ст. 60 УК полностью присоединена не отбытая часть наказания по приговору Уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы", - сообщили в суде.

Подсудимый И. признан невиновным в недонесении о преступлении (ст. 434 УК) и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобождён в зале суда.



Приговор не вступил в законную силу.