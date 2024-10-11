Убийство в Астане: полиция прокомментировала резонансную драку

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что на канал "102" поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов города собрались молодые люди. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратили хулиганские действия подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

"Они были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что целью их сбора было выяснение отношений друг с другом, среди них были несовершеннолетние. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности", ― сообщили полицейские.

Также в ДП добавили, что в социальных сетях распространяется недостоверная информации о якобы произошедшей возле школы №37 г. Астаны драке, где погибли двое человек и несколько госпитализированы.