Убийство в Астане: полиция прокомментировала резонансную драку
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что на канал "102" поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов города собрались молодые люди. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратили хулиганские действия подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
"Они были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что целью их сбора было выяснение отношений друг с другом, среди них были несовершеннолетние. По данному факту возбуждено уголовное дело, а также законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности", ― сообщили полицейские.
Также в ДП добавили, что в социальных сетях распространяется недостоверная информации о якобы произошедшей возле школы №37 г. Астаны драке, где погибли двое человек и несколько госпитализированы.
"Информация о самой драке, а также погибших и травмированных в ней не соответствует действительности. Департамент полиции г. Астаны предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Просим доверять только официальным источникам", ― отметили в департаменте.
Самое читаемое
- Строительство двух аэропортов в ВКО: перспективы для региона или альтернатива плохим дорогам?
- Пилот Turkish Airlines умер прямо во время полета
- Избили битой и облили бензином: суд вынес приговор убийцам молодой девушки
- Выросла стоимость аренды жилья в Астане
- Суд оставил в силе приговор убийцам Дениса Тена