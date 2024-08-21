Убийство учителя в Уральске: стали известны подробности преступления

В Уральске начался судебный процесс по делу об убийстве учительницы Надежды Никитиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Сообщалось, что тело женщины нашли в её собственной квартире.

На скамье подсудимых 41-летний Темир Сарсенов. Ему предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса: убийство, кража и незаконное хранение оружия.

Из материалов дела следует, что подсудимый в 2020 году познакомился с учительницей начальных классов СОШ №9 Надеждой Никитиной. Тогда он устанавливал компьютер в учебном классе. После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома.

24 апреля этого года Никитина в очередной раз обратилась за помощью к Сарсенову. Подсудимый пришёл, однако работу не закончил и пообещав прийти на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришёл к Никитиной со своим ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне погибшей. Она в это время проводила на кухне дополнительный урок со своим учеником.

"После окончания обучения Никитина проводила ученика и подошла к Сарсенову. Между ними завязалась ссора. Сарсенов повалил женщину на диван и задушил воротником кофты, которая была на учителе. Далее он нанёс ножом раны в шею погибшей. Причиной смерти Никитиной стала механическая асфиксия", – зачитал прокурор обвинительный акт.

На этом подсудимый не остановился и чтобы замести следы, решился на кражу. Он вынес из квартиры несчастной золотые изделия, сумочку, кошелёк, телефон и банковские карты. Общий материальный ущерб составил 1,7 миллиона тенге.

Стоит отметить, что в квартире Сарсенова полицейские нашли несколько оружий и многочисленное количество боеприпасов к ним, разрешения на хранение которых у него не было.

Темир Сарсенов отказался от суда с участием присяжных заседателей. Главное судебное разбирательство назначили на 27 августа.